واشنطن تهدد بفرض رسوم جمركية عقابية على قطاع السيارات الأوروبي

أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أن بلاده ستقوم بفرض رسوم جمركية عقابية على قطاع السيارات الأوروبي، لو فرض الأوروبيون ضرائب "تعسفية" على كبرى الشركات الرقمية.

وقال منوتشين:"نعتبر أن الضريبة الرقمية تمييزية بطبيعتها"، مضيفًا:"إذا أرادوا أن يفرضوا تعسفيًّا ضرائب على شركاتنا الرقمية، فسنفرض نحن ضرائب بشكل تعسفي على صانعي السيارات الأوربيين".

حيث جاءت كلمة منوتشين على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية الذي

بدأت أعماله الثلاثاء، سعيًّا لمواجهة تداعيات الاحتباس الحراري على البيئة والاقتصاد.

وعلى هامش هذا المنتدى، التقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، برئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين. وقال الطرفان إنهما يعملان باتجاه التوصل إلى اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

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فالولايات المتحدة منذ 2017 تسعى للتوصل إلى اتفاق تجاري مع أوروبا، غير أن

جهودهما تعطلت.

وجاءت محادثات ترامب مع الأوروبيين بعدما أعلنت باريس هدنة مع واشنطن بشأن خططها فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأمريكية التي تحقق عائدات في فرنسا. وهدد ترامب بالرد على ذلك بفرض رسوم جمركية عل بضائع فرنسية.

وكانت فرنسا قد لعبت دوراً رياديا في الجهود الرامية لتشديد الضرائب على الشركات الرقمية العملاقة، بينما أثار البرلمان الفرنسي حفيظة إدارة الرئيس الأمريكي في يوليو بعد تبنيه قانونا يفرض ضرائب على العائدات التي تحققها شركات رقمية على غرار غوغل وأبل وفيسبوك وأمازون داخل البلاد.