كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة 9 إرهابيين إلى المحكمة العسكرية في لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت السلطات في لبنان، اليوم الخميس، إحالة 9 إرهابيين يحملون الجنسيات اللبنانية السورية والفلسطينية في قضيتين منفصلتين، إلى المحكمة العسكرية، وذلك لاتهامهم بالانضمام إلى تنظيمات إرهابية مسلحة داخل لبنان وسوريا والعمل على تنفيذ عمليات عدائية ضد البلدين.

وأصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان، قرار الاتهام في القضية الأولى عن 4 متهمين، لبنانيان وفلسطينيان، حيث أظهرت التحقيقات أنهم ينتمون إلى مجموعة (هيثم الشهابي) التابعة لتنظيم داعش الإرهابي داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، بهدف ارتكاب جرائم إرهابية، فضلا عن حيازتهم لأسلحة نارية وذخائر بالمخالفة لأحكام القانون.

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كما أصدر قاضي التحقيق العسكري، قرار الاتهام الثاني الاتهام الثاني أن 5 متهمين سوريين انضموا إلى تنظيم (الجيش السوري الحر) الإرهابي وانخرطوا في صفوفه وعملياته القتالية والعدائية ضد القوات المسلحة السورية داخل الأراضي السورية.