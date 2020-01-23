كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دراسة تكشف: فيروس "كورونا" القاتل انتقل من الثعابين إلى البشر في ووهان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتقد العلماء الآن أن الفيروس القاتل الذي ينتشر في جميع أنحاء العالم من الصين تم نقله إلى البشر من الثعابين التي تباع في سوق في الهواء الطلق في ووهان.

ووفقًا لصحيفة "دايلي ميل" يعتقد الباحثون في جامعة بكين أن 2019-nCoV، الفيروس التاجي الشبيه بالسارس الذي أصاب أكثر من 500 شخص في جميع أنحاء العالم وقتل 17، يتكون من مزيج واحد يؤثر على الخفافيش وفيروس كورونا آخر غير معروف تمامًا.

وذكر العلماء أن المادة الوراثية من الاثنين المعاد تجميعهما، التقطت بروتينًا حيث تسمح للفيروسات بربط خلايا معيّنة معينة - بما في ذلك خلايا البشر.

وعندما قاموا بتحليل جينات السلالات التي تؤثر على الحيوانات المضيفة المختلفة، وجد الفريق أن الثعابين كانت عرضة للإصدار الأكثر تشابهًا من الفيروس التاجي، ومن المرجح أنها وفرت "خزانًا" حتى تصبح السلالة الفيروسية أقوى ومتكررة.

وأوضح العلماء أن سوق هوانان للمأكولات البحرية في وسط مدينة ووهان - التي يُعتقد الآن أنها مركز التفشي - من المحتمل أن تكون الثعابين بمثابة نقطة انطلاق ليبدأ الفيروس في إصابة البشر.

وقررت السلطات الصينية، اليوم الخميس، عزل أكثر من 11 مليون مواطن، في خطوة غير مسبوقة، لمحاولة وقف تفشي فيروس جديد قاتل أصاب حتى الآن المئات من مواطنيها.

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وأغلقت فرق من الشرطة وقوات التدخل السريع والأمن، محطة قطارات مدينة ووهان، حيث سمح للركاب الذين يحملون تذاكر سفر فقط بدخول المحطة، كما سدت لاحقا القضبان المعدنية مدخل المحطة، ليعود المسافرون أدراجهم، وهم يشكون من أنهم لا يملكون ملجأ آخر يمكنهم الذهاب إليه.

وأقبل المواطنون الصينيون، على شراء الأقنعة من الصيدليات التي حددت حزمة واحدة لكل زبون، فيما ارتدى العاملون في المجال الطبي بدلات واقية خارج المستشفى حيث يتم علاج بعض المرضى المصابين بمرض التهاب الجهاز التنفسي الفيروسي.

وطالبت السلطات المحلية، في بيان من جميع السكان ارتداء أقنعة في الأماكن العامة وحثت موظفي الحكومة على ارتدائها في العمل وطالبت أصحاب المتاجر بنشر لافتات بهذا الخصوص لزوارهم، وفقًا لوكالة "شينخوا".

وظهرت الأمراض الناجمة عن فيروس كورونا الذي تم التعرف عليها مؤخرا للمرة الأولى في ووهان الشهر الماضي، وكانت غالبية الحالات، التي بلغت 571 حالة، في الصين.

وتوفي 17 شخصا، جميعهم في ووهان والمناطق المحيطة بها. وكان متوسط عمر الضحايا 73 عاما، وأكبرهم سنا يبلغ من العمر 89 عاما وأصغرهم 48 عاما، نقلًا عن موقع قناة روسيا اليوم.