كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تحذر قائد فيلق القدس الجديد من مواجهة نفس مصير سلفه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر الممثل الأمريكي الخاص لإيران، براين هوك، بأن الولايات المتحدة سوف تغتال قائد فيلق القدس اللواء إسماعيل غاني إذا استهدف الأمريكيين.

وقال "هوك"، في حديث لصحيفة الشرق الأوسط التي تصدر في لندن في مقابلة نشرت اليوم الخميس: "إذا اتبع غاني نفس المسار المتمثل في قتل الأمريكيين فسوف يواجه نفس المصير".

ووفقًا للدبلوماسي الأمريكي، أوضح الرئيس "ترامب"، أنه "من الواضح أن أي هجوم على الأمريكيين أو المصالح الأمريكية سيواجه برد حاسم، وهو ما أظهره الرئيس في 2 يناير."

كما قال "هوك"، إنه يعتقد أن "النظام الإيراني" الآن "يفهم أنه لا يمكنهم مهاجمة أمريكا والابتعاد عنها".

في وقت سابق من هذا الشهر، تعهد إسماعيل غاني، الذي خلف قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري لفترة طويلة اللواء قاسم سليماني بعد اغتياله في غارة جوية أمريكية بطائرة بدون طيار، بمواصلة المسار الذي سلكه سلفه.

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"غاني"، الذي تم تعيينه لرئاسة قوة القدس التابعة للحرس الثوري، وهو تشكيل عسكري رفيع المستوى مكلف بتنفيذ العمليات العسكرية والاستخبارية الإيرانية التي تتجاوز الحدود الإقليمية، حذر من عواقب وخيمة على الأمريكيين في أعقاب اغتيال "سليماني" مباشرة، وحث على "الصبر".

قُتل "سليماني"، 62 عامًا، في بغداد بالعراق في 3 يناير عندما تعرض الموكب الذي كان يستقله لهجوم بطائرة أمريكية بدون طيار.

تسبب اغتيال سليماني في تدهور جذري للعلاقات المتوترة بالفعل بين طهران وواشنطن، وتهديدات متكررة بالقتل والاغتصاب وغيره من أشكال العنف.

وقد سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، مجددا من الهجمات الإيرانية التي استهدفت قوات أمريكية في إحدى القواعد بالعراق.

وقال ترامب في تصريحات: "إنه لا يعتبر إصابات بارتجاج في المخ تعرض لها 11 من الجنود الأمريكيين في هجوم شنته إيران في الفترة الأخيرة على قاعدة عسكرية في العراق خطيرة".