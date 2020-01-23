كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان الروسي يدعم التغيرات الدستورية لبوتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم مجلس النواب بالبرلمان الروسي بالإجماع دعمه المبدئي، اليوم الخميس، لإجراء تغييرات دستورية شاملة اقترحها الرئيس فلاديمير بوتين والتي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها محاولة لتوسيع نفوذه بعد تنحيه.

وتم دعم الإصلاحات، التي كشف النقاب عنها بوتين الأسبوع الماضي، من قبل جميع المشرعين الـ 432 الذين شاركوا في التصويت في مجلس الدوما، كما يعرف مجلس النواب.

ولم يصوت أحد ضده أو امتنع عن التصويت، ويسيطر مجلس الدوما على حزب روسيا المتحدة الموالي لبوتين.

وينظر إلى التغييرات على أنها تعطي بوتين مجالًا للاحتفاظ بالنفوذ بمجرد انتهاء فترة رئاسته الحالية في عام 2024، رغم أنه قال في نهاية الأسبوع إنه لا يحبذ ممارسة الحقبة السوفيتية المتمثلة في وجود قادة مدى الحياة الذين يموتون في السلطة.

وسيكرس التشريع لأول مرة وضع مجلس الدولة، وهو الآن هيئة غير بارزة تقدم المشورة للرئيس، في الدستور. كما سيتم قص بعض سلطات الرئيس الواسعة وتوسيع صلاحيات البرلمان.

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لم يكشف بوتين البالغ من العمر 67 عامًا عما يعتزم القيام به بمجرد مغادرته الكرملين.

وقبل أن يصبح القانون، يجب أن تتم الموافقة على التعديلات الدستورية من قبل مجلس النواب في تصويتين آخرين قبل التصويت عليها من قبل مجلس الشيوخ، وفحصها من قبل البرلمانات الإقليمية، ومن ثم التوقيع عليها من قبل بوتين. ولم يتغير الدستور الروسي منذ عام 1993.

وأعلن رئيس البرلمان "فياتشيسلاف فولودين" أن مجلس النواب سيعقد قراءته القادمة للتشريع في 11 فبراير، وأن البرلمان قد ينجح في استكمال عملية الموافقة الشاملة بحلول نهاية فبراير، حسبما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.

وقال بوتين أن التغييرات يجب أن تطرح للتصويت على مستوى البلاد. لكن ما زال من غير الواضح الشكل الذي سيتخذه مثل هذا التصويت وموعد إجرائه رغم أن بعض وسائل الإعلام الروسية قد أشارت إلى أنه سيجري في أبريل.