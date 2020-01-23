كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. دول الجوار الليبي ترفض كافة التدخلات الخارجية في طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير خارجية الجزائر صبري بوقادوم، إن دول الجوار الليبي ترفض كافة التدخلات الخارجية في ليبيا

وأضاف صبري بوقادوم، اليوم الخميس، خلال كلمته في مؤتمر دول الجوار الليبي المنعقد في الجزائر: "يجب احترام حظر توريد السلاح إلى ليبيا بموجب القرار الأممي".

وأضاف وزير خارجية الجزائر: "اتفقنا على أنه لا يوجد حل للأزمة الليبية إلا الحل السياسي ومتأكدون من حسن النوايا لدى أطراف النزاع كافة".

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وكانت دول الجوار الليبي والفاعلين الدوليين، قد عقدت اجتماعًا صباح اليوم الخميس، من أجل دعم الليبيين للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية والتمكين من تجاوز الظرف العصيب الذي تعيشه وبناء دولة مؤسسات يعمها الأمن والاستقرار.

واستضافت وزارة الخارجية الجزائرية، مؤتمرًا لوزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا من أجل بحث النزاع هناك.

وأفادت الخارجية الجزائرية، بأنه يشارك فى الإجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والسودان وتشاد ومالي والنيجر بعد نحو أسبوع من قمة برلين التي استهدفت دعم وقف لإطلاق النار.