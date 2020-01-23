كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تحرك للصين لمواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت السلطات الصينية، اليوم الخميس، عزل أكثر من 11 مليون مواطن، في خطوة غير مسبوقة، لمحاولة وقف تفشي فيروس جديد قاتل أصاب حتى الآن المئات من مواطنيها.

وأغلقت فرق من الشرطة وقوات التدخل السريع والأمن، محطة قطارات مدينة ووهان، حيث سمح للركاب الذين يحملون تذاكر سفر فقط بدخول المحطة، كما سدت لاحقا القضبان المعدنية مدخل المحطة، ليعود المسافرون أدراجهم، وهم يشكون من أنهم لا يملكون ملجأ آخر يمكنهم الذهاب إليه.

وأقبل المواطنون الصينيون، على شراء الأقنعة من الصيدليات التي حددت حزمة واحدة لكل زبون، فيما ارتدى العاملون في المجال الطبي بدلات واقية خارج المستشفى حيث يتم علاج بعض المرضى المصابين بمرض التهاب الجهاز التنفسي الفيروسي.

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وطالبت السلطات المحلية، في بيان من جميع السكان ارتداء أقنعة في الأماكن العامة وحثت موظفي الحكومة على ارتدائها في العمل وطالبت أصحاب المتاجر بنشر لافتات بهذا الخصوص لزوارهم، وفقًا لوكالة "شينخوا".

وظهرت الأمراض الناجمة عن فيروس كورونا الذي تم التعرف عليها مؤخرا للمرة الأولى في ووهان الشهر الماضي، وكانت غالبية الحالات، التي بلغت 571 حالة، في الصين.

وتوفي 17 شخصا، جميعهم في ووهان والمناطق المحيطة بها. وكان متوسط عمر الضحايا 73 عاما، وأكبرهم سنا يبلغ من العمر 89 عاما وأصغرهم 48 عاما، نقلًا عن موقع قناة روسيا اليوم.