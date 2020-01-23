كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير خارجية الجزائر: نرفض التدخلات الخارجية في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الشؤون الخارجية صبرى بوقادوم، إن هدف اجتماع دول الجوار رفض التدخلات الخارجية في ليبيا، حسبما ذكرت قناة العربية.

وعقدت دول الجوار الليبي والفاعلين الدوليين، اجتماعًا صباح اليوم الخميس، من أجل دعم الليبيين للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية والتمكين من تجاوز الظرف العصيب الذي تعيشه وبناء دولة مؤسسات يعمها الأمن والاستقرار.

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وكانت وزارة الخارجية الجزائرية، أعلنت أنها ستستضيف مؤتمرًا لوزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا من أجل بحث النزاع هناك.

وأفادت الخارجية الجزائرية أنه يشارك فى الإجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والسودان وتشاد ومالي والنيجر بعد نحو أسبوع من قمة برلين التي استهدفت دعم وقف لإطلاق النار.