كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قاض بريطاني: الجزء الثاني من جلسة استماع تسليم مؤسس ويكيليكس يعقد في مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت القاضية البريطانية، فانيسا باريتسر، في الحكم الصادر اليوم الخميس 23 يناير، أنه سيتم تقسيم جلسات الاستماع لتسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج إلى قسمين، مع تأجيل النصف الثاني إلى شهر مايو المقبل.

وكما ذكرت وكالة "سبوتنيك"، فإنه بعد الطلبات المقدمة من كل من الفريق القانوني الذي يمثل "أسانج" والمحامين الذين يمثلون الولايات المتحدة، أصدرت القاضية فانيسا باريتسر في محكمة ويستمنستر الجزئية قرارًا ببدء الجلسة لمدة أسبوع في 23 فبراير، بينما ستبدأ الأسابيع الثلاثة المتبقية في 18 مايو.

وحسب ما ورد، يبدو أن مسألة تسليم جوليان أسانج المحتمل إلى الولايات المتحدة لن تحل هذا الشهر، حيث من المتوقع الآن أن يعقد الجزء الثاني من جلسات الاستماع بشأن هذه القضية في شهر مايو.

في البداية، اتُهم جوليان أسانج، مؤسس مجموعة المبلغين عن المخالفات المعروفة باسم ويكيليكس، بالتحرش الجنسي والاغتصاب في السويد في عام 2010، وظل في السفارة الإكوادورية في لندن من عام 2012 إلى عام 2019 حيث مُنح حق اللجوء.

في أبريل 2019، تم القبض على "أسانج" من قبل الشرطة البريطانية بعد إلغاء حق اللجوء.

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في مايو، وجهت وزارة العدل الأمريكية الاتهام إلى "أسانج" 17 تهمة إضافية تحت "دور التجسس" وطالبت بتسليمه.

إذا أدين بهذه التهم، يواجه مؤسس ويكيليكس عقوبة تصل إلى 175 عامًا.

وكان قد كشف محامو جوليان أسانج، يوم الخميس 19 ديسمبر، أنهم سيحاجون بأنه لا يمكن إرسال مؤسس ويكيليكس من بريطانيا إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم التجسس لأن معاهدة بين البلدين تحظر تسليم المجرمين بسبب جرائم سياسية.

في محكمة ويستمنستر الجزئية في لندن، أوضح محاميه إدوارد فيتزجيرالد بعض الأدلة التي سيقدمها فريق "أسانج" في جلسة الاستماع الكاملة للتسليم المقرر أن تبدأ في 24 فبراير، قائلًا، إن بإمكانهم استدعاء ما يصل إلى 21 شاهدًا للإدلاء بشهاداتهم.