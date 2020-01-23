بعثة الرجاء تصل تونس وسط استقبال رسمي وحصتين تدريبيتين قبل مواجهة الترجي -صور

وصلت بعثة فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، ممثل الكرة المغربية في منافسات عصبة الأبطال الإفريقية إلى جانب الوداد، قبل قليل، لمطار تونس قرطاج، في العاصمة التونسية، وذلك تحضيرا لمواجهة فريق الترجي التونسي.

وتندرج هذه المباراة التي ستقام يوم السبت المقبل على أرضية ملعب “رادس” الأولمبي، في إطار خامس مباريات المجموعة الرابعة لأغلى المنافسات القارية.

وحظيت البعثة المغربية باستقبال محترم من النادي التونسي، الذي أوفد كاتبه العام لمطار تونس قرطاج من أجل استقبال النادي الأخضر، وهو الاستقبال نفسه الذي خصصمه الرجاء للتونسيين، في مباراة الذهاب بالدار البيضاء.

ومن المرتقب أن يخوض الفريق الأخضر، عشية اليوم الخميس، أول حصة تدريبية له هناك، قبل أن يخوض الأخيرة، يوم غد الجمعة، على أرضية ملعب “رادس” كما تملي بذلك قوانين الاتحاد القاري.

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ويتصدر الترجي المجموعة الرابعة لدوري الأبطال، برصيد 10 نقاط، متقدما بفارق 3 نقاط عن الرجاء، صاحب الوصافة.

ويسعى أبناء جممال السلامي إلى العودة للديار بنتيجة إيجابية لوضع خطوة مهمة في طريق بلوغ الدور الثاني، قبل المواجهة الأخيرة بالدار البيضاء أمام فيتا كلوب الكونغولي.