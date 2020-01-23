من أجل مقارعة الرجاء.. الترجي التونسي يؤهل محترفيه الجدد ويطرح تذاكر المباراة

أهل نادي الترجي التونسي ، خصم الرجاء البيضاوي لكرة القدم وافديه الجديدين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وقيد اسميهما في اللائحة الإفريقية، من أجل مواجهة الخضر، نهاية الأسبوع الجاري، في إطار خامس مباريات المجموعة الرابعة لنهائيات عصبة الأبطال الإفريقية.

وأعلن النادي التونسي، اليوم الخميس، تعزيز قائمته الإفريقية بالمنتدبين الجديدين، ويتعلق الأمر بكل من الجزائري عبد الرحمن مزيان، الذي سيحمل القميص رقم 4، والتونسي محمد علي بن حمودة، الذي سيحمل القميص رقم 2.

وحسب تقارير صحفية تونسية، فإن فريق باب سويقة، سيشرع اليوم أيضا، في عملية بيع تذاكر مباراته ضد الرجاء البيضاوي، التي من المرتقب أن تعرض حضورا جماهيريا كبيرا.

أما بخصوص أثمنة التذاكر، حسب نفس المصدر، فإنها ستتراوح بين 10 و40 دينار تونسي، فيما لم يتبين بعد إن كان النادي سيسمح للجماهير المغربية بالدخول بالمجان أم لا.

ويتصدر الترجي المجموعة الرابعة لدوري الأبطال، برصيد 10 نقاط، متقدما بفارق 3 نقاط عن الرجاء، صاحب المركز الثاني.