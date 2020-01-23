المحكمة تؤجل النظر في قضية “حمزة مون بيبي”

أجلت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الخميس، النظر في ملف “حمزة مون بيبي “، إلى غاية 9 فبراير المقبل، من أجل إعداد الدفاع، بطلب من محامي الضحايا.
ويتابع الرأي العام المغربي ملف “حمزة مون بيبي” الحساب الذي تورط الواقفون وراءه في النصب والابتزاز والتشهير، منهم من يتابع في حالة اعتقال، مثل المدونة المعروفة “كلامور”، وصاحب وكالة لكراء السيارات يدعى ملقب “مول الفيراري”، ومنهم من يتابع في حالة سراح مؤقت، منهم الفنانة دنيا باطمة وشقيقتها ابتسام.
وكشف المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب عن عزمه خوض وقفة احتجاجية، يوم الخميس 30 يناير، تزامنا مع محاكمة بعض المتورطين في قضية ما بات يعرف بقضية “حمزة مون بيبي”، إلا أنه لم يتم تحديد المكان التي ستنظم فيه الوقفة الاحتجاجية المذكورة.
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