طائرة حربية إسرائيلي ترسم "نجمة داوود" في سماء الضفة المحتلة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قامت طائرة حربية إسرائيلية بالتحليق فوق الضفة الغربية، صباح اليوم، الخميس، خلال توافد الطائرات التي أقلت رؤساء دول وزعماء من حول العالم، إلى مطار اللد (بن غوريون)، راسمة الرمز اليهودي "نجمة داوود" في سماء شمال الضفة المحتلة.

جاء ذلك في إطار رفع حالة التأهب الأمني في إسرائيل، خلال هبوط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، حيث حلق عدد كبير من الطائرات التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في السماء.

ولفت الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت)، إلى الطائرات حلّقت بشكل أساسي قبالة سواحل قطاع غزة المحاصر، موضحًا أن من بينها طائرات استطلاع استخباراتية وطائرات المزودة للوقود.

وأشار الموقع إلى أن الطائرات التي تعمدت رسم "نجمة داوود" فوق المناطق الشمالية للضفة الغربية المحتلة، قامت بنقل البيانات باستخدام تقنية MLAT، ما مكن برنامج تتبع الطائرات من رصد تحركها، بما في ذلك مسارها والشكل الذي في السماء.

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وبمشاركة نحو 41 زعيمًا من دول العالم، ينعقد في مقر متحف "ياد فاشيم" الذي يخلد ذكرى المحرقة النازية في مدينة القدس، اليوم، المنتدى الدولي للهولوكست.

وجلس في الصف الأول العديد من الرؤساء بينهم رؤساء فرنسا، روسيا، إيطاليا، المانيا ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز.

وأشار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في كلمة له، إلى أنه "لن تكون هناك كارثة أخرى وكرئيس للحكومة الإسرائيلية، فإن هذا هو أعلى التزام على عاتقي".

وبحسب نتنياهو فإن "الشعب اليهودي تعلم من دروس الماضي بأن يأخذ التهديدات بجدية وأن يتعامل مع هذه التهديدات وهي صغيرة"، وتابع: "لدينا القدرة على أن ندافع عن أنفسنا بأنفسنا".