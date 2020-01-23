ظريف: إيران منفتحة للحوار مع جاراتها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، إن بلاده ترحب بالحوار مع جيرانها، وذلك وسط احتدام التوتر بالشرق الأوسط.

جاء ذلك في تغريدة نشرها ظريف باللغة العربية، عبر حسابه على "تويتر"، في أعقاب تصريحات لنظيره السعودي، حول استعداد الرياض لإجراء مباحثات مع طهران.

وذكر ظريف في تغريدته: "تبقى إيران منفتحة للحوار مع جاراتها، ونعلن عن استعدادنا للمشاركة في أي عمل تكاملي يصب في مصلحة المنطقة". وأضاف: "نرحّب بأي خطوة تعيد الأمل إلى شعوبها (المنطقة) وتجلب لها الاستقرار والازدهار".

وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، قد صرّح، أمس الأربعاء، أن المملكة منفتحة على إجراء محادثات مع إيران، في حال أقرت طهران بأنه لا يمكنها دعم أجندتها الإقليمية من خلال العنف.

وأشار بن فرحان، إلى أنه على طهران أن تتقبل أنها لن تصل إلى أهدافها الإقليمية من خلال اللجوء إلى العنف، وهذا قد يكون شرطا أوليا من أجل الحوار الثنائي بين البلدين.