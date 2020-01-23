الصين تفرض حجرا صحيا وتغلق شبكات النقل في مدينتين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت الصين، اليوم الخميس، فرض الحجر الصحي على مدينة هوانغانغ بهدف منع انتشار وباء "كورونا" المتفشي، وإغلاق كل شبكات النقل في ووهان، إلى جانب إيقاف كل الرحلات الجوية من وإلى ووهان.

وأعلنت بلدية مدينة ووهان اليوم أن حركة القطارات ستتوقف في هوانغانغ التي يبلغ عدد سكانها 7.5 مليون نسمة، والواقعة على بعد سبعين كيلومترًا، من مدينة ووهان، حتى إشعار آخر في نهاية النهار. إذ صرح المقر العام المكلف بمكافحة الوباء على المستوى البلدي في مدينة ووهان أن "السكان لا يجب أن يغادروا ووهان من دون سبب محدّد".

وأغلقت الصين مدينة ووهان التي يقطنها 11 مليون، والتي تعتبر مركز انتشار فيروس "كورونا" الجديد الذي قتل 17 شخصا، وأصاب نحو 600 في حين تسعى السلطات الطبية على مستوى العالم لمنع انتشاره.

وفرضت بلدية ووهان بإرتداء أقنعة واقية منذ مطلع الأسبوع، هادفةً إلى منع انتشار الفيروس بشكل فعّال، بينما تستعدّ الصين للدخول يوم الجمعة في عطلتها الطويلة لمناسبة رأس السنة الصينية التي تشهد كل عام تنقل مئات ملايين الأشخاص.

ورحّب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدحانوم غيبريسوس، بـ"إجراءات قوية جدًا" اتخذتها الصين معتبرًا أنها "ستحدّ" من مخاطر انتشار الفيروس عالميًا.

ووصل المرض، الذي يعد من سلالة فيروس "سارس" (متلازمة الالتهاب التنفسي الحادّ) إلى دول آسيوية عدة و الولايات المتحدة، حيث تمّ تسجيل بعض الإصابات.

وأعلنت سلطات مطار دبي الدولي، يوم الخميس، إنه سيتم إخضاع كل المسافرين القادمين على متن رحلات مباشرة من الصين للفحص الحراري، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وقالت مطارات دبي في بيان إن "يجب على جميع المسافرين القادمين على متن رحلات مباشرة من جمهورية الصين الشعبية الخضوع لفحص حراري عند البوابة عند وصولهم".

ونقلت وسائل إعلام رسمية صورًا لمحطة قطارات "هانكو"، والتي تعد أحد مراكز المواصلات الرئيسية في ووهان، وقد بدت شبه مهجورة وعلى بواباتها حواجز، وحثت الحكومة المواطنين على عدم مغادرة المدينة إلا في الظروف الطارئة.

وقالت مفوضية الصحة الوطنية، إنه تأكدت 571 حالة إصابة بالفيروس و17 حالة وفاة حتى منتصف ليل الأربعاء. وكانت قد قالت في وقت سابق إن هناك 393 شخصا آخر يشتبه في إصابتهم بالفيروس.

ويعتقد أن الفيروس ظهر في أواخر العام الماضي، نتيجة تجارة غير مشروعة في الحيوانات البرية في سوق للحيوانات في مدينة ووهان الصينية.

وتجدر الإشارة إلى أن هنالك ثماني حالات إصابة على مستوى العالم، أكدت تايلاند أربع حالات منها وكل من اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والولايات المتحدة حالة واحدة، ويخضع للملاحظة 16 شخصا على الأقل بعد أن كانوا على اتصال وثيق مع رجل أصيب بالفيروس في واشنطن.

وعززت المطارات على مستوى العالم فحص الركاب القادمين من الصين. ورجح المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها في تقييم للمخاطر انتشار الفيروس بدرجة أكبر على مستوى العالم.