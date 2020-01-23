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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رئيس مجلس الأمة الكويتي يزور ضريح أتاتورك في أنقرة والان مع التفاصيل
الخميس 23 يناير 2020
مرزوق الغانم
زار مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، في العاصمة أنقرة.
ووضع الغانم، صباح اليوم الخميس، إكليلا من الزهور على ضريح أتاتورك، بحسب ما نشرته وكالة "الأناضول" للأنباء.
ووقف رئيس مجلس الأمة الكويتي دقيقة صمت مع الوفد المرافق له، أمام الضريح.
ووقع الغانم على الدفتر الخاص بالضريح، مشيدا بالدور الذي أداه أتاتورك ورفاقه للارتقاء بتركيا إلى مستوى الدول المتقدمة.
جدير بالذكر أن الغانم يتواجد في العاصمة التركية أنقرة لإجراء مباحثات رسمية.
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