مقتل جنود أتراك في تفجير شمال سوريا

الخميس 23 يناير 2020

صورة أرشيفية Advertisements

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، اليوم الخميس، بمقتل عدد من الجنود الأتراك (لم تحدد عددهم) في انفجار سيارة مفخخة قرب قرية حمام التركمان بريف الرقة الشمالي، شمال سوريا.



ونلقت الوكالة عن مصادر محلية أن ”سيارة مفخخة انفجرت قرب قرية حمام التركمان التابعة لمنطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي؛ ما أدى إلى مقتل عدد من الجنود الأتراك ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية التي تسيطر على القرية“.

وأوضحت المصادر أن ”سيارات الإسعاف توجهت إلى مكان الانفجار وقامت بنقل جثث القتلى والمصابين إلى الأراضى التركية“.