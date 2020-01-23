مقتل ضابط ليبي سابق دهسا في طرابلس

الخميس 23 يناير 2020

صورة أرشيفية

قتِل عميد سابق في الجيش الليبي دهسا في أحد شوارع العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الخميس، فيما لاذت السيارة -التي كان فيها شخصان ملثمان- بالفرار.

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وأكد مصدر أمني بالعاصمة الليبية طرابلس، أن سيارة مسرعة في أحد شوارع منطقة السراج بطرابلس، دهست مصطفى عبد المولى، العميد السابق في الجيش الليبي.

وقال الضابط بمديرية أمن طرابلس عبد السلام المهدي، إن ”القتيل تم دهسه بطريقة تعطي دلالات على التعمد، خصوصا أنه كاد يقطع الطريق بالكامل“.

وأشار إلى أن السيارة كان يستقلها شخصان ملثمان بقناع؛ ما يعني أن الأمر جريمة قتل ويشتبه في كونها عملية إرهابية، نظرا للمعطيات التي ظهرت في موقع الحادث، وفق قوله.