شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين يقتحمون «الأقصى» والان نبدء بالتفاصيل

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس أن 52 مستوطنًا تجولوا في أرجاء المسجد واستمعوا إلى شروحات حول "الهيكل المزعوم" قبل مغادرتهم من جهة باب السلسلة.