شكرا لقرائتكم خبر عن مع انتشار «كورونا».. أبو ظبي تفحص القادمين من الصين والان نبدء بالتفاصيل

ذكر مطار أبوظبي الدولي، اليوم الخميس، إنه سيبدأ في إجراءات فحص المسافرين القادمين من الصين مع بدء انتشار سلالة جديدة من فيروس "كورونا" هناك.

وأضاف المطار في تغريدة على "تويتر": "بدء تفعيل إجراءات فحص المسافرين القادمين من الصين لضمان سلامة مسافرينا".