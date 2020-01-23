ألمانيا تحذر من عودة داعش بالعراق حال انسحاب التحالف

حذرت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور من إمكانية عودة مسلحي تنظيم داعش في الشرق الأوسط، حال انسحاب قوات التحالف الدولي وعدم قدرتها على مواصلة العمل ضد التنظيم الإرهابي.

وقالت الوزيرة الألمانية، خلال مقابلة مع تلفزيون "بلومبرج" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الخميس، إن ألمانيا ترمي لإبقاء قواتها في العراق، لكن يمكنها فعل ذلك فقط بناء على طلب من الحكومة في بغداد.

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وأضافت الوزيرة لتلفزيون "بلومبرج" في دافوس: "يجب أن نضع في اعتبارنا أن داعش لم يتعرض للهزيمة في العراق"، مشيرة إلى أنه حال تقلص الضغط فإن الخطر سيكون كبيرا لدرجة استئناف نظامه الإرهابي.

وأشارت وكالة "بلومبرج" خلال تقرير عبر موقعها الإلكتروني إلى أن ألمانيا، التي لديها نحو 120 جنديا في العراق في إطار حملة التصدي لداعش، علقت عملياتها وسط أزمة مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

وقالت الوزيرة الألمانية، التي زارت القوات الألمانية في المنطقة الأسبوع الماضي، إن الأمة الأوروبية حققت تقدمًا في تدريب القوات العراقية للتصدي للإرهابيين.