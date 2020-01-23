- 1/2
- 2/2
هدير عادلالخميس 2020/1/23 04:42 م بتوقيت أبوظبي
وزيرة ألمانية تحذر من عودة داعش
حذرت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور من إمكانية عودة مسلحي تنظيم داعش في الشرق الأوسط، حال انسحاب قوات التحالف الدولي وعدم قدرتها على مواصلة العمل ضد التنظيم الإرهابي.
وقالت الوزيرة الألمانية، خلال مقابلة مع تلفزيون "بلومبرج" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الخميس، إن ألمانيا ترمي لإبقاء قواتها في العراق، لكن يمكنها فعل ذلك فقط بناء على طلب من الحكومة في بغداد.
وأضافت الوزيرة لتلفزيون "بلومبرج" في دافوس: "يجب أن نضع في اعتبارنا أن داعش لم يتعرض للهزيمة في العراق"، مشيرة إلى أنه حال تقلص الضغط فإن الخطر سيكون كبيرا لدرجة استئناف نظامه الإرهابي.
وأشارت وكالة "بلومبرج" خلال تقرير عبر موقعها الإلكتروني إلى أن ألمانيا، التي لديها نحو 120 جنديا في العراق في إطار حملة التصدي لداعش، علقت عملياتها وسط أزمة مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.
وقالت الوزيرة الألمانية، التي زارت القوات الألمانية في المنطقة الأسبوع الماضي، إن الأمة الأوروبية حققت تقدمًا في تدريب القوات العراقية للتصدي للإرهابيين.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تحذر من عودة داعش بالعراق حال انسحاب التحالف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.