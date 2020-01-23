انت الان تتابع وزارة الدفاع الكورية الجنوبية: وحدتنا البحرية مستعدة لأداء الواجب في مضيق هرمز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، تشوي هيون-سو، اليوم الخميس، في بيان دوري "أن الجيش في أفضل حالة تأهب لأية تطورات ممكنة، حيث أنه تلقى تعليمات صارمة من القيادة ".

ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن وزارة الدفاع القول، إن وحدة "تشيونجهيه" البحرية التي تم توسيع نطاق عمليتها العسكرية إلى مضيق هرمز، "مستعدة للقيام بمهامها لمواجهة جميع الحالات الممكنة".

وأفادت بعض التقارير الإعلامية بأن الجيش لم يصدر تعليمات جديدة للعمليات العسكرية، على الرغم من وجود إمكانية كبيرة لمواجهة وحدة "تشيونجهيه"، الجيش الإيراني النظامي بدلا من القراصنة، بعد توسيع نطاق نشاطها الى مضيق هرمز.

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وأضاف تشوي: "نمتنع عن الإفصاح عن تفاصيل حول التعليمات الجديدة"، مؤكدا أن الهدف من نشر وحدة "تشيونجهيه" هو حماية مواطنينا وسفننا، مع اعتبار كاف لسلامة الجنود أيضا ووضع التدابير اللازمة أيضا .

من ناحية أخرى، أظهر استطلاع للرأي اليوم الخميس، أن أكثر من 50 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع، أيدوا قرار الحكومة الكورية الجنوبية بإرسال وحدة "تشيونجهيه" العسكرية إلى مضيق هرمز، وسط التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب "يونهاب".

ووفقا لنتائج استطلاع الرأي الذي أجرته وكالة "ريال متر" المتخصصة في استطلاعات الرأي، والذي شمل 502 من البالغين ، فإن 51.9 بالمئة أيدوا إرسال وحدة "تشيونجهيه" إلى المضيق، مقابل 1ر33 بالمئة لم يتحمسوا لفكرة إرسال الوحدة العسكرية إلى هذه المنطقة.