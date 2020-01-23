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مقتل جنود أتراك في تفجير شمال سوريا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020

مقتل جنود أتراك في تفجير شمال سوريا

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متابعات_ نيوز

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، اليوم الخميس، بمقتل عدد من الجنود الأتراك (لم تحدد عددهم) في انفجار سيارة مفخخة قرب قرية حمام التركمان بريف الرقة الشمالي، شمال سوريا.

ونلقت الوكالة عن مصادر محلية أن ”سيارة مفخخة انفجرت قرب قرية حمام التركمان التابعة لمنطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي؛ ما أدى إلى مقتل عدد من الجنود الأتراك ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية التي تسيطر على القرية“.

وأوضحت المصادر أن ”سيارات الإسعاف توجهت إلى مكان الانفجار وقامت بنقل جثث القتلى والمصابين إلى الأراضى التركية“.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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