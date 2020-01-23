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الحرس الثوري الإيراني يعلن قتل 50 أمريكيا في مياه الخليج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020

الحرس الثوري الإيراني يعلن قتل 50 أمريكيا في مياه الخليج

متابعات_ نيوز

قال العميد علي رضا تنكسيري قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، إن بلاده وجهت 6 صفعات شديدة لأمريكا في الخليج.

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وأوضح تنكسيري في تصريحات له خلال مراسم تدشين مستشفى للقوات البحرية: "قمنا حتى الآن بتوجيه 6 صفعات شديدة لأمريكا في الخليج الفارسي"، بحسب موقع وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وأضاف قائد القوات البحرية للحرس الثوري: "نفتخر بتقديم 9 شهداء أبرار من أجل الثورة والنظام الإسلامي في مواجهات غير متكافئة تمكنا فيها من قتل 50 أمريكيا وتوجيه 6 صفعات شديدة إلى أمريكا".

وأكد تنكسيري على أن القوات البحرية حتى الآن نفذت 6 عمليات ضد القوات الأمريكية في الخليج (دون أن يفصح عن المدى الزمنى لهذه العمليات).

وقال: "الصفعة الأولى كانت تدمير سفينة (سانغاري)، والصفعة الثانية تدمير (ناقلة النفط سي ايل سيتي)، والصفعة الثالثة تدمير ناقلة النفط العملاقة (بريجتون) تلاها سفينة حربية ومروحيتين".

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