قوى الأمن نشرت صورا لعبوات مصنعة يدويا استخدمت من قبل مثيري الشغب

نشرت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لبعض العبوات المصنّعة يدويًّا التي استخدمت من قبل مثيري الشغب لإحداث أكبر ضرر على عناصر قوى الأمن ولاسيما في الفترة الأخيرة.

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