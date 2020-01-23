شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "خطة البرلمان" يطالب الحكومة بخطة عاجلة لتغطية عجز المعلمين بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بوضع خطة واضحة وعاجلة، تقوم على أُسس مدروسة، لتغطية عجز المعلمين بجميع مدارس الجمهورية، لافتا إلى أن الكثير من المدارس على مستوى الجمهورية، خاصة فى الصعيد والقرى والنجوع، تُعانى من عجز شديد فى المعلمين.

وانتقد الفقى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، عدم وجود خطة واضحة للتعامل مع هذه الأزمة على الرغم من تكرارها لأعوام متتالية، مُحذرا من التعامل مع عجز المعلمين بعشوائية، لافتا إلى أن مسابقات عقود المعلمين ليست حلا لهذه المُشكلة المُزمنة، مؤكدا ضرورة وجود حلول جذرية ومنطقية لتلك المُشكلة التى يُعانى منها الطلاب وأولياء الأمور.

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كما أشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى ضرورة الاهتمام بالمعلمين بشكل عام والارتقاء بهم ورفع رواتبهم، قائلا: "المعلم هو أساس العملية التعليمية، ودون تدريب المعلم وتأهيله وتوفير الظروف المعيشية اللائقة له لن يكون هناك تطوير للتعليم، ولن يكون هناك تعليم من الأساس".

وأضاف الفقى أن الدولة تبنت خلال السنوات الماضية خطة جديدة للنهوض بالمنظومة التعليمية، وأن المعلم يعد أبرز محاور التطوير، مطالبا بحصر شامل ودقيق لنسبة العجز على مستوى الجمهورية، ومن ثم وضع خطة واضحة وعاجلة لضمان عدم تكرار مرة أخرى مع بداية كل عام دراسى، لافتا أيضا إلى أن تكدس الفصول يعد أيضا من أبرز المشاكل التى تواجه المنظومة التعليمية الجديدة، وعلى الوزارة أن تترجم اهتمام الدولة بالتعليم فى صورة قرارات على أرض الواقع، خاصة وأن الميزانية العامة المخصصة للتعليم شهدت تحسنا ملموسا خلال السنوات الأخيرة.