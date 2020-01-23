قلعة السراغنة.. اصطدام بين “طاكسي” و”بيكوب” يخلف عددا من المصابين!

تسبب حادث اصطدام بين سيارة أجرى من الصنف الكبير، وأخرى من نوع “بيكوب”، في عدد من الإصابات، صباح اليوم الخميس، على مستوى جماعة ولاد زراب إقليم قلعة السراغنة.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الحادث تحدث في إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، 3 منهم حالتهم حرجة جراء قوة الاصطدام.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الوقاية المدنية عملت على نقل المصابين على وجه السرعة إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي في قلعة السراغنة، لتلقي العلاجات الضرورية.

وفور علمها بالخبر، استنفرت مصالح الدرك الملكي عناصرها، التي حلت في عين المكان لفتح تحقيق في ظروف، وملابسات الحادثة، وتحديد المسؤوليات.