ترسيم المغرب لحدوده البحرية يغضب جبهة “البوليساريو” الانفصالية

بعد ساعات من مصادقة مجلس النواب على مشروعي قانون، يبسط من خلالهما المغرب سيادته على مياه الأقاليم الجنوبية، خرجت جبهة “البوليساريو” الانفصالية، بتصريحات غاضبة، مطالبة بتدخل عاجل لإسبانيا.

وخرج القيادي الانفصالي أحمد خدادى، صباح اليوم الخميس، بتصريحات غاضبة من الخطوة التشريعية المغربية، موجها اتهامات للجارة الشمالية، إسبانيا بـ”التقاعس عن الوفاء بمسؤوليتها القانونية، والتاريخية تجاه الصحراء”.

يشار إلى أنه بعد تأجيل دام لأسابيع، صادق مجلس النواب، مساء أمس الأربعاء، على مشروعي قانونين “تاريخيين”، يبسط من خلالهما المغرب سيادته على المجال البحري في الأقاليم الجنوبية لأول مرة، ليصبح المجال البحري غربا من طنجة إلى الكويرة، بدل انحصاره في طرفاية.

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وصوت البرلمانيون، أمس، على المشروعين بالإجماع، بعدما كانت قد صوتت عليهما لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، ليظهر المغرب بشكل واقعي أن قضية وحدته الترابية، وسيادته على المجال البحري محسومة بالقانون.

المشروعان، اللذان تم التصويت عليهما، اليوم، في البرلمان، سبقتهما مداخلة لوزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة دافع فيها عليهما، معتبرا أنه كان من الضروري تحيين الإطار القانوني للحدود البحرية للمغرب بعد الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، وهو الخطاب الذي كان قد نبه فيه الملك إلى أن وسط البلاد ليس هو الرباط، وإنما أكادير، مشددا على امتداد سيادة المغرب من طنجة إلى الكويرة.