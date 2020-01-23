سعد لمجرد مطلوب في موازين

بعد عودة الفنان سعد المجرد إلى الحفلات، يحاول مهرجان موازين إيقاعات العالم، التوصل إلى اتفاق معه، للمشاركة في دورته المقبلة، إلى جانب صديقه الفنان المصري محمد رمضان.

وعلم “اليوم 24″، من مصادره، أن إدارة موازين تتفاوض مع لمجرد، ورمضان للمشاركة في الدورة 19 من موازين، بعد مشاركتهما في حفلات معا في الخليج العربي، وتحقيق أغنيتهما المشتركة “إنساي” نجاحا باهرا.

وسبق للمجرد اعتلاء منصة النهضة في موازين عام 2015، وكان من بين الفنانين المغاربة الأوائل، الذين فرضوا أنفسهم على منصة مخصصة للنجوم العرب عادة، بينما أن البرمجة تخصص منصة سلا للفنانين المغاربة عادة.

وشهدت الوضعية القانونية للمجرد في فرنسا تطورا ليس في صالحه، إذ وجهت له المحكمة تهمة الاغتصاب، بعدما كان متابعا بتهمة العنف الجنسي، ما يطرح السؤال عن مدى تأثير قضيته بعد هذه التطور على أنشطته الفنية.