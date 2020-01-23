عارة: اتهام شخص ونجله بالابتزاز وإطلاق النار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد شخص ونجله من قرية عارة صباح اليوم، اليوم الخميس.
ونسبت النيابة للإثنين تهم الابتزاز والتهديد وإطلاق النار على شخصين.
ووفقا للشرطة فإن التحقيق بدأ إثر تلقي بلاغ يوم 9 كانون الثاني/ يناير بشأن جريمة إطلاق نار في عارة، ما أسفر عن إصابة اثنين من سكان البلدة بجروح خطيرة.
وفي إطار التحقيق، تبينت شبهات أن خلفية إطلاق النار كانت بسبب رفض الضحايا دفع مبلغ كبير من المال، إذ تم اعتقال المشتبهين من سكان المكان، شخص ونجله، أحيلا إلى التحقيق في مركز الشرطة بوادي عارة، بشبهة ارتكاب جرائم ومخالفات منها الابتزاز والتهديد وإطلاق النار تجاه الضحايا وعرقلة مجريات التحقيق.
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