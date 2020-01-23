اعتقال شاب من باقة إثر تواجده في باب الرحمة بالقدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - داهمت قوات الشرطة صباح اليوم، الخميس، منزل الشاب بلال سعيد مواسي في مدينة باقة الغربية، واعتقلته في أعقاب تواجده المكثف في مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس.

ويؤم مواسي المصلين في مصلى باب الرحمة، ويعتبر من المرابطين الثابتين في الأقصى.

وفي سياق متصل، عدا عدد من الناشطين للمشاركة في أداء صلاة الفجر بالمسجد الأقصى يوم غد الجمعة، ومن المتوقع أن يصل عشرات الآلاف من كافة أنحاء البلاد إلى الأقصى، ردا على اقتحامات المستوطنين والاعتقالات وإبعاد مصلين عن المسجد.