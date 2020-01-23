غازي وزني: سنطلب قروض دوليّة بقيمة نحو 5 مليار دولار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّح وزير المالية اللبناني الجديد، غازي وزني، اليوم الخميس، لصحيفة "ديلي ستار" اللبنانية، أنه يتطلّع لتدبير قروض ميسرة من المانحين الدوليين، تقدّر بقيمة أربعة خمسة مليار دولار، بهدف تمويل مشتريات القمح والوقود والأدويّة.

وشكل لبنان حكومة جديدة يوم الثلاثاء، ويأمل أن تنجح في استعادة الثقة وتأمين تمويل مطلوب بشدة من المانحين الأجانب في ظل أزمة مالية عميقة.

وقال وزني، إننا "سنطلب من المانحين الدوليين تزويد لبنان بقروض ميسرة بين أربعة وخمسة مليارات دولار لتمويل شراء القمح وزيت الوقود والأدوية". وتابع أن "هذا الضخ سيسد احتياجات البلد لمدة عام وسيساهم أيضًا في خفض الطلب على الدولار الأمريكي".

ودفع نقص حاد في الدولار البنوك لفرض قيود على عمليات السحب والتحويل ألحقت ضررًا بالليرة اللبنانية وعززت التضخم.

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ومن المنتظر أن يجتمع رئيس الوزراء حسان دياب، مع عدة سفراء أجانب اليوم الخميس في إطار تطلع البلد المثقل بالدين لحشد دعم.

ويتعين اتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع سندات دولية مُستحقة السداد ومنها شريحة قيمتها 1.2 مليار دولار تستحق السداد في آذار/ مارس.

وحصل لبنان على تعهدات تجاوزت 11 مليار دولار في مؤتمر دولي في 2018 كانت مرهونة بإصلاحات فشل حتى الآن في تطبيقها.

(أ ب)

ويشهد لبنان تظاهرات غير مسبوقة منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر، شارك فيها مئات آلاف اللبنانيين الناقمين على الطبقة السياسية ويشكو هؤلاء من الفساد المستشري وسوء الخدمات العامة وترهل البنى التحتية وفشل الحكومات المتعاقبة في حل الأزمات الاقتصادية.