شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تلغي احتفالات العام الجديد خوفاً من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وسائل إعلام صينية بأن السلطات في بكين قررت إلغاء الفعاليات "واسعة النطاق"، بما في ذلك احتفالات العام الصيني الجديد، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.

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