شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل الدولية» تطالب بوقف الإبادة الجماعية للروهينجا والان نبدء بالتفاصيل

طالبت محكمة العدل الدولية في لاهاي حكومة ميانمار بحماية أقلية الروهينجا من الإبادة الجماعية، وألزمتا باتخاذ إجراءات عاجلة لحمايتهم. وبذلك استجابت المحكمة من خلال حكمها الذي أعلنته اليوم للدعوى القضائية التي حركتها حكومة جامبيا. وشددت المحكمة على ضرورة أن تقوم ميانمار بكل ما يسعها لمنع حدوث إبادة جماعية بحق أقلية الروهينجا المسلمة.

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