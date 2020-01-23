شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية ألمانيا يستعرض نتائج «مؤتمر برلين» مع الجزائر وتونس والان نبدء بالتفاصيل

توجه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الخميس في زيارة قصيرة إلى الجزائر وتونس من أجل توضيح نتائج قمة برلين بشأن الأزمة الليبية.

وقال ماس قبل توجهه إلى الجزائر: "بذلك يتم إزالة عقبة حاسمة من الطريق أمام أي عملية سياسية... ولكن لا يزال هناك كثير من العوائق تقف أمامنا في هذا الطريق" مؤكدا أهمية عدم تضييع أي وقت عند التنفيذ واستغلال الديناميكية التي نشأت الآن، وأشار إلى أنه سيتم متابعة الخطوات القادمة تحت ضغط كبير.

وسوف يلتقي الوزير الألماني مع وزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا، وهي تونس والجزائر والنيجر وتشاد والسودان ومصر.