آخرهن اللبنانية زينة عكر.. نواعم يقدن جيوش العالم

وزير الدفاع أحد أهم المناصب في الكثير من الدول؛ فهو المسؤول الأول عن تجهيز الجيش والتعامل مع أي عدوان خارجي، وفي أغلب الدول يقتصر المنصب على الذكور فقط، إلا أن هذه القاعدة تم كسرها مؤخرا.



وبعد أن ظلت وزارة الدفاع لسنوات حكرا على الرجال، زاحم "الجنس الناعم" الرجال على شغل هذا المنصب الرفيع أخيرا لتحتل مجموعة من النساء المنصب الأول في عدة دول.

وجاء تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب وتعيين وزيرة الدفاع في الحكومة الجديدة زينة عكر، لتصبح سابقة تاريخية في الوطن العربي، كأول وزير دفاع سيدة.

ونسلط من خلال التقرير التالي الضوء على عدد من وزيرات الدفاع حول العالم:



زينة عكر

تولت وزارة الدفاع اللبنانية لتصبح أوّل امرأة عربية تتولّى هذا المنصب، والتي شغلت أيضا منصبَ نائب رئيس الوزراء.

وتعد من الوزراء المحسوبين على الرئيس اللبناني ميشال عون وصهره جبران باسيل، هي زوجة رجل الأعمال جواد عدرا، كما عملت مديرا عاما للشركة ”الدولية للمعلومات” وهي واحدة من أبرز الشركات المتخصصة باستطلاعات الرأي في لبنان.

كرامب كارينباور

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعيين كرامب كارينباور في منصب وزيرة الدفاع خلفا لأورسولا فون دير لاين والتي تولت رئاسة المفوضية الأوروبية مؤخرا.

واسم كارينباور ليس جديدا على الساحة السياسية في ألمانيا؛ حيث يصفها البعض بأنها هي التي ستخلف سيدة ألمانيا القوية أنجيلا ميركل في منصب المستشارية.

وكانت كارينباور قد حلت محل أنجيلا ميركل في رئاسة الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ديسمبر الماضي.

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فلورنس بارلي

في عام 2017 عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السيدة فلورنس بارلي وزيرة للجيوش الفرنسية.

وولدت بارلي في 8 مايو عام 1963 في بلدة بولون بيانكور في شمال فرنسا، وهي عضو بارز في الحزب الاشتراكي، وسبق لها العمل في الخطوط الجوية الفرنسية أيضا حتى وصلت لمنصب نائب رئيس الشركة.

وخلفت بارلي، نظيرتها المستقيلة سيلفي جولارد، والتي كانت تشغل هي الأخرى هذا المنصب في السابق.

عائشة محمد موسى

هي أول وزيرة دفاع في تاريخ إثيوبيا، أعلن رئيس الوزراء آبي أحمد تعيينها ضمن تشكيلة حكومته في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2018، ولدت في إقليم عفار بشرقي إثيوبيا لأبوين مسلمين ودرست في كلية الهندسة وعملت في عدّة مشاريع هندسية أبرزها مشروع سد النهضة.

شيخة حسينة واجد

هي رئيسة وزراء بنجلاديش، ووزيرة الدفاع في الوقت نفسه، احتلت المرتبة 36 في قائمة فوربس لأقوى امرأة في العالم لعام 2016، نظرا لتوليها هذا المنصب 3 مرات.

أولتا تشاسكا

تولت منصب وزيرة الدفاع في ألبانيا منذ سبتمبر 2017، وجاءت تشاسكا خلفا لأول امرأة في ألبانيا تتولى منصب وزارة الدفاع وهي ميمي كوذيلي، التي بدأت مشوارها السياسي في عام 2002 نائبة بلدية.

راشيل أومامو

أول وزيرة دفاع في كينيا، عملت راشيل محامية لمدة 27 عاما، في عام 2001 أصبحت أول رئيسة لجمعية القانون، واستمرت رئيسة لها حتى عام 2003، حينما عينت أول سفيرة لكينيا؛ حيث شغلت المنصب في كل من فرنسا وصربيا والبرتغال.

مارجريتا روبليس

وزير الدفاع الإسبانية، ولدت عام 1957، وعينها رئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز" في منصب وزيرة الدفاع، في يونيو عام 2018، بعد فوزها في اقتراح الرقابة ضد السياسي الإسباني في الحزب الشعبي "ماريانو راخوي".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي تولت حقيبة الخارجية بصفة مؤقتة بجانب عملها وزيرة للدفاع في بلادها.