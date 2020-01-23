كورونا الصين واجتماع دول جوار ليبيا.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"‎

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي السياسة تقرأون: واشنطن تحث الحكومة اللبنانية على ضمان سلامة المحتجين، ومستشار سابق بحملة ترامب: الرئيس لن يعزل وسيعاد انتخابه، ومجلس العموم البريطاني يصادق نهائيا على اتفاق بريكست، ومصادر لـ"العين الإخبارية": الرئيس التونسي يعتزم تغيير مستشاريه، ولوفيجارو: ماكرون يكتفي بـ"نووي إيران" خلال زيارة إسرائيل، وأزمة مالية ورفض شعبي وتشكيك دولي.. تحديات حكومة دياب، والمسماري: نواجه مخططات تركيا لإحياء داعش في ليبيا.

كما تطالعون أيضا: "الفخفاخ" يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة التونسية، والجزائر تستضيف أكبر اجتماع لدول الجوار الليبي الخميس، وتبون يكشف: الأطراف الليبية وافقت على الوساطة الجزائرية، واليوم الثاني لمحاكمة ترامب.. الدفاع يفند اتهامات الديمقراطيين، وتوقعات بنشر مضادات صواريخ أمريكية لحماية القوات بالعراق، والرئيس التونسي يمنح جميلة بوحيرد أرفع أوسمة البلاد، وتراخي "الشرعية" يفتح شهية الإرهاب الحوثي بمأرب.

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وعلى الصعيد الاقتصادي: لبنان سيطلب من المانحين 5 مليارات دولار لتمويل شراء سلع أساسية، و "مبارك المهدي" يطرح رؤية لإصلاح الاقتصاد السوداني، والذهب ينخفض مع ترقب الأسواق قرار المركزي الأوروبي، والإمارات تحقق 18 مليار دولار فائضا في أول 9 أشهر من 2019، وكورونا الجديد يكبد النفط 3.5% خسائر في يومين، ورقم سلبي لاقتصاد تركيا.. نحو تريليون ليرة فوائد ديون "عهد أردوغان".

وفي الرياضة تجدون: مواجهة سالامانكا تعيد ثلاثي ريال مدريد للتألق، أما في التكنولوجيا: 4 نصائح ذهبية لتنظيف الهواتف الذكية.

وفنيا: قصة الملكة إليزابيث.. الموسم الثالث من "ذا كراون" يحقق 21 مليون مشاهدة، بينما في المنوعات: "كنتاكي" تعتذر عن إعلان "مسيء للمرأة".

كما تتناول نشرة "العين الإخبارية" مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو، وآخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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