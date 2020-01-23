المسماري: رصدنا دخولا جديدا للإرهابيين إلى ليبيا بمساعدة المخابرات التركية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي إنه يتم التصدي لمخططات تركيا لمحاولة إحياء تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا.

ولفت، في مؤتمر صحفي من بنغازي، الأربعاء، إلى أنه تم نقل عدد من إرهابي تنظيم داعش الهاربين من السجون السورية إلى طرابلس عبر تركيا.

وتابع المسماري أن التنظيم الإرهابي يحاول التمركز في الجنوب الليبي لإعادة تنظيم صفوفه في مرزق وسبها وجنوب غدوة، لتأمين خطوط مواصلات التنظيم مع سراياه في النيجر ومالي وعدة دول أخرى.

وأشار إلى وجود عدد من العناصر ليسوا من ذوي البشرة السمراء في الجنوب الليبي، مؤكدا أنه سيتم التعامل معهم.

وكشف عن أن الجيش الليبي يرصد جميع الإرهابيين الذين دخلوا إلى البلاد سواء من السوريين أو غيرهم، وأن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لديها جميع أسمائهم وصورهم والمعلومات الأخرى كمن يمولهم ومن أين وكيف أتوا إلى ليبيا.