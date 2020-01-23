منظمة "كير".. فكر إخواني برعاية تركية وتمويل قطري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ينشر حبائله عالميا من خلالها، عبر هيئات ومنظمات عديدة، تتبنى النهج الإسلامي شكلا، بينما تخفي وراءها أطماعا سياسية، لا يكف تنظيم الإخوان الإرهابي عن بث سمومه في الشرق الأوسط والعالم، وتلك المرة عبر منظمة "كير" التي ترعاها تركيا وتمولها قطر .

منظمة العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير" التي أنشئت في عام 1994 تدعي أنها متخصصة في الدفاع عن حقوق وحريات المسلمين الأمريكيين بينما هي في حقيقتها تتداخل مع عشرات المنظمات الدولية من خلال شبكة أخطبوطية تجمع بين قيادات بجماعة الإخوان الإرهابية.

ذلك ما كشف عنه الكاتب الأمريكي "كريس جوباتز" في كتاب حمل عنوان "مافيا الدين" حملت "كير" على عاتقها مواقف جماعة الإخوان الإرهابية في مختلف القضايا والملفات الدولية وبرعاية تركية وتمويل سخي من قطر.