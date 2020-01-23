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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سكاي نيوز: الصين تفرض الحجر الصحي على مدينة ثانية قرب ووهان.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020
الخليج 365 - متابعات خاصة
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن السلطات الصحية فرضت الحجر الصحي على مدينة ثانية قرب ووهان، المدينة التي تفشى فيها وباء كورونا أولًا في الصين.
وتقرر إلغاء مسابقة الملاكمة في الصين المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" التي كان مقررا إقامتها في شهر فبراير القادم وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا الجديد في الأراضي الصينية.
وقال منظمو المسابقة أنهم قرروا اتخاذ هذه الخطوة ونقلها من مدينة "ووهان" بوسط الصين من أجل حماية صحة المشاركين والحاضرين لفعالياتها حيث تعتبر "ووهان" بؤرة الفيروس الذي يؤدى لأعراض تشبه الالتهاب الرئوي.
ومن المقرر أن تعلن اللجنة الأولمبية الدولية عن مكان جديد يستضيف المنافسات مع تحديد موعد جديد لها في أقرب وقت ممكن.
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