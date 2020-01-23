شكرا لقرائتكم المنتدى الاقتصادي حول الشرق الأوسط ينعقد بالرياض في أبريل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي، أن اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط سينعقد في الرياض في شهر أبريل المقبل.

وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في جلسة "أولويات مجموعة العشرين" خلال المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" اليوم الخميس، إن السعودية اضطلعت برئاسة مجموعة العشرين، وسط تحديات عدة تواجه العالم، من بينها قضايا جيوسياسية وتغير المناخ ومشاكل التكنولوجيا وتقلب الديون الخارجية لدول العالم.

وأضاف الجدعان أن العالم يزداد ترابطاً، كما باتت التحديات التي تواجه الدول أكثر ترابطاً، فالتحدي الذي يواجه دولة ينسحب على دول أخرى بشكل أسرع مع التطور التكنولوجي، وعلينا أن نتعاون لمواجهة هذه التحديات بشكل تعاون دولي.