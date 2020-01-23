شكرا لقرائتكم ذعر كورونا يجتاح العالم.. ويصل إلى المطارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في الوقت الذي يواصل فيه فيروس كورونا حصد المرضى وإثارة الذعر في الصين والعالم بأسره، تدرس منظمة الصحة العالمية إعلان حالة طوارئ دولية. وبالتزامن، شددت العديد من مطارات العالم إجراءات مكافحة الفيروس.

وفي أحدث تطور، فرضت الصين، الخميس، الحجر الصحي على مدينة ثانية قرب ووهان (وسط) بسبب فيروس كورونا.

وأعلنت بلدية مدينة هوانغانغ أن حركة القطارات ستتوقف في المدينة التي يسكنها 7,5 مليون نسمة، والواقعة على بُعد 70 كيلومتراً نحو شرق ووهان، حتى إشعار آخر في نهاية النهار.

وأكدت بكين وفاة 17 شخصا وإصابة 571 من جراء الفيروس حتى مساء الأربعاء.

الفيروس يغلق مدينة كاملة

وأغلقت الصين مدينة ووهان التي يقطنها 11 مليون نسمة، وتعتبر مركز انتشار فيروس كورونا الجديد.

وتعد مدينة ووهان مركز مواصلات إلى جانب كونها مركزا صناعيا وتجاريا رئيسيا في الصين. ورُصد الفيروس كذلك في مدن أخرى منها بكين وشنغهاي وهونغ كونغ.

ويعتقد أن الفيروس الذي لم يكن معروفا من قبل ظهر في أواخر العام الماضي نتيجة تجارة غير مشروعة في الحيوانات البرية في سوق للحيوانات في مدينة ووهان الصينية.

مدينة ووهان الصينية تحت حصار الفيروس

محطة قطار مغلقة خشية انتشار الفيروس

وتم رصد حالات في أماكن بعيدة مثل الولايات المتحدة، مما عزز المخاوف من أن الفيروس ينتشر بالفعل على مستوى العالم.

وهناك 8 حالات إصابة معروفة على مستوى العالم، أكدت تايلاند 4 حالات منها وكل من اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والولايات المتحدة حالة واحدة.

ويخضع للملاحظة 16 شخصا على الأقل بعد أن كانوا على اتصال وثيق مع رجل أصيب بالفيروس في واشنطن.

وذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن حكومة ووهان المحلية أعلنت أنها ستغلق شبكات النقل في المناطق الحضرية وتعلق رحلات الإقلاع الجوية

من المدينة اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا (0200 بتوقيت غرينتش) الخميس، لكن وسائل إعلام محلية قالت إن بعض شركات الطيران ما زالت تعمل بعد هذا الموعد.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية صورا لمحطة قطارات هانكو، وهي أحد مراكز المواصلات الرئيسية في ووهان، وقد بدت شبه مهجورة وعلى بواباتها حواجز. وحثت الحكومة المواطنين على عدم مغادرة المدينة إلا في الظروف الطارئة.

وأفاد أحد السكان أن حراسا ينتشرون على الطرق السريعة رغم أن إشعار الإغلاق لم يشر إلى السيارات الخاصة. وأظهرت تسجيلات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي طوابير طويلة أمام محطات البنزين.

متجر في مدينة ووهان الصينية

إجراءات صحية صارمة في مختلف مناطق الصين

وألغى العديد من الصينيين رحلاتهم واشتروا أقنعة واقية وتجنبوا الأماكن العامة مثل دور السينما والمراكز التجارية بل ولجأوا إلى لعبة على الكمبيوتر تحاكي الفيروس.

وعلى عكس السرية التي أحاطت بانتشار فيروس الالتهاب الرئوي الحاد (سارز) في عامي 2002 و2003 والذي قتل نحو 800 شخص، تورد الحكومة الشيوعية في الصين هذه المرة تحديثات منتظمة للمعلومات في محاولة لمنع انتشار حالة من الذعر قبل موسم العطلات.

Advertisements

وقالت إمبريال كولدج لندن في تقرير، الأربعاء، إن تقديراتها تشير إلى 4 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في ووهان وحدها بحلول 18 يناير/كانون الثاني.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية عن سون تشونلان، نائبة رئيس الوزراء، قولها خلال زيارة إلى ووهان إن السلطات يجب أن تتحلى بالشفافية بشأن الانتشار والجهود المبذولة لاحتوائه، وهو تصريح من شأنه طمأنة خبراء الصحة في العالم.

حالة طوارئ؟

ومن جانبها، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستقرر، الخميس، ما إذا كانت ستعلن حالة طوارئ صحية عالمية بسبب الفيروس، وهو إجراء من شأنه تعزيز الاستجابة الدولية. وإذا فعلت ذلك ستكون هذه سادس مرة يتم فيها إعلان حالة طوارئ صحية عامة على مستوى العالم في السنوات العشر الماضية.

ويعتقد بعض الخبراء أن الفيروس الجديد ليس بخطورة فيروسات كورونا السابقة مثل الالتهاب الرئوي الحاد (سارز) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس) التي أودت بحياة أكثر من 700 مريض منذ 2012.

ملابس واقية في أحد مستشفيات ووهان

وقال برندان ميرفي كبير المسؤولين الطبيين في أستراليا للصحفيين، الخميس، إن "الدلائل المبكرة في هذه المرحلة تشير إلى أنه ليس خطيرا مثل سارز وميرس".

وقال تيدروس أدانوم جبرايسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية للصحفيين في جنيف إن الإجراءات التي اتخذتها الصين حتى الآن "قوية جدا" لكنه دعاها إلى "اتخاذ إجراءات أكبر للحد من الانتشار الدولي".

وأضاف "أكدنا لهم أن اتخاذ إجراء قوي لن يتيح لهم السيطرة على انتشار الفيروس في بلادهم وحسب بل والتقليل كذلك من فرص انتشاره دوليا".

وزيرة بريطانية: فيروس كورونا مصدر قلق

هذا وأكدت الوزيرة البريطانية المعنية بقطاع الأعمال، أندريا ليدسوم، الخميس، إن انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين يمثل مصدر قلق كبير للعالم.

وأضافت ليدسوم لشبكة "سكاي نيوز": "نحن الآن نفحص جميع رحلات الطيران من ووهان على نحو منتظم. من الواضح أن هذا مصدر قلق كبير للعالم، وبخاصة لهذه المدينة الصينية التي أغلقت الآن، وسنسترشد قطعا بكل النصائح التي تأتي من هيئات الصحة العالمية وكذلك بالدلائل الآتية من الصين نفسها".

عمليات تنظيف بالمياه أمام أحد المشافي

فحص حراري في مطار دبي

وفي دبي، قالت الشركة المشغلة لمطار دبي، الخميس، إن الإمارة ستفحص كل الركاب القادمين على رحلات مباشرة من الصين مع تفشي فيروس كورونا هناك.

وذكرت مؤسسة مطارات دبي أن الركاب القادمين إلي مطار دبي الدولي، ثالث أكثر مطارات العالم ازدحاما، سيخضعون لفحص حراري.

كما صرحت مصادر في مطار القاهرة الدولي، الخميس، بأن المطار بدأ في فحص الركاب القادمين من الصين بحثا عن أعراض لفيروس كورونا الجديد.

مطار دبي سيطبق الفحص الحراري

وقالت الخطوط الجوية التايوانية إنها علقت الرحلات إلى ووهان، كما علقت شركة طيران هونغ كونغ، إم.تي.آر كورب، بيع تذاكر القطار السريع إلى ووهان ومنها.

وكشفت شركة طيران "سكوت" السنغافورية، الخميس، أنها ألغت رحلتها اليومية إلى ووهان.

إجراءات فحص حراري في مختلف مناطق الصين

وعززت المطارات على مستوى العالم فحص الركاب القادمين من الصين. ورجح المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها في تقييم للمخاطر انتشار الفيروس بدرجة أكبر على مستوى العالم.

وكانت أستراليا وبريطانيا ضمن الدول التي نصحت مواطنيها بعدم السفر إلى ووهان إلا للضرورة القصوى.