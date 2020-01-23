أهالي شهداء الشرطة يرون كواليس اللحظات الأخيرة: والدة شهيد الطالبية: كان متزوج ولديه بنت كان عندها 4 شهور.. والدة الشهيد النقيب أيمن حاتم: احتفل بعيد ميلاد ابنه الوحيد قبل استشهاده بيوم

أختاروا الأخرة عن الدنيا، وهبوا حياتهم فداءً للوطن، حملوا أرواحهم في سبيل نصرة القانون وضد الخارجين عنه.. شهداء الشرطة الذين ضحوا بحياتهم في سبيل الوطن.

والدة الشهيد الرائد ضياء فتحي

بدورها، روت والدة الشهيد الرائد ضياء فتحي، خبير المفرقعات، كواليس استشهاد ابنها إثر انفجار قنبلة منذ 6 سنوات في محاولة لإبطال قنبلة في شارع الهرم.

وقالت والدة الشهيد، خلال لقاء مع فضائية "إكسترا نيوز": "ابني انفجرت فيه القنبلة في شارع الهرم بجوار قسم الطالبية في 6 يناير 2015 في محاولة لإبطال مفعول القنبلة". حسبما نشر موقع "صدى البلد".

مراحل قبوله بكلية الشرطة

وأضافت والدة الشهيد ضياء: "ابني في الثانوية العامة كان حلمه يلتحق بكلية الشرطة، وبعد ظهور النتيجة قال لي يا ماما هو بابا هيوافق إني أدخل كلية الشرطة، فطمنته وفعلا رحنا وقدمنا في الكلية واجتاز كل الاختبارات واتقبل في الكلية".

بيحب مهنته

وتابعت والدة الشهيد: "ابني من كتر حبه في الشرطة محتفظ بكتب سنين الدراسة الأربعة وبكل ورقة كان بيذاكر فيها إلى الآن"، لافتة إلى أنه كان يحب مهنته ويراها تحقيقا لحلمه.

كان متزوج ولديه بنت كان عندها 4 شهور

وأوضحت: "ابني كان متزوج ولديه بنت كان عندها 4 شهور لما استشهد، وفي ليلة الاستشهاد رأيته في حلم كان بيودعني وبيقولي أنا جاي أطمن عليكم".

رأيته بيودعني في الحلم يوم استشهاده

وقالت: "عرفت بعدها إنه كان بطل ما رضيش يفك القنبلة لأنها كانت في البنزينة، فاختار إنه يفكها بيده وأخذ الموجة الانفجارية في جسمه واستشهد".

ما تزعلش يا ضياء

وبدموعها قالت والدة الشهيد: "إنت أخدت عمرك ورزقك ودي موتك ودي ساعتك، ما تزعلش يا ضياء".

رسالة للإرهابيين

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ووجهت والدة الشهيد رسالة للإرهابيين: "بقول للي بيتسببوا في آلامنا، لو تعرفوا المنزلة اللي بيوصلها الشهيد هتدفنوا أنفسكم أحياء، فالشهداء في الجنة وأنتم ملاعين".

والدة الشهيد النقيب أيمن حاتم

كما روت والدة الشهيد النقيب أيمن حاتم تفاصيل استشهاد ابنها النقيب في أحد الكمائن عام 2017، لافتة إلى أنه استشهد في 1 مايو 2017 في عمر 32 عاما، وكان متزوجا ولديه طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، وابنته كانت تبلغ عامين فقط.

احتفل بعيد ميلاد ابنه الوحيد قبل استشهاده بيوم

وقالت والدة الشهيد أيمن حاتم، فى لقاء خاص بفضائية "إكسترا نيوز"، إن الشهيد احتفل بعيد ميلاد ابنه الوحيد قبل استشهاده بيوم واحد فقط.

راصدين ابنى منذ خروجه

وأضافت: "الإرهابيين كانوا راصدين ابنى منذ خروجه من مركز الشرطة بعين شمس، وبعدها نزل أحد الأشخاص من سيارته وتبادل إطلاق النار مع الشهيد"، مشيرة إلى أن الشهيد كان يضرب النار على الإرهابيين لآخر لحظة قبل وفاته.

ربنا منحه حسن الختام

وتابعت: "أيمن استشهد، وربنا منحه حسن الختام ويحتسب عند الله شهيد لأنه كان بيدافع عن بلده، ونعمة من عند ربنا إني أكون أم لشهيد".

والد الشهيد

من جانبه، قال والد الشهيد، إنه استشهد بعدما قبض على أحد العناصر الإرهابية فى أحد الأكمنة والذى اكتشف أنه أحد المنتمين لجماعة داعش الإرهابية، مشيراً إلى أنه بعدما ألقى القبض على الإرهابى وجد النقيب أيمن حاتم علما لجماعة داعش بحوزة المتهم، بالإضافة إلى بعض الأسلحة، وتم تهديده.

كانوا شايفين الجنة قدامهم

وأضاف: "أيمن وزملاؤه كانوا يضحكون، كانوا شايفين الجنة قدامهم"، وتابع: "صور الشهداء كلهم مبتسمين سعداء لأنهم ضحوا من أجل الوطن لكى نعيش كلنا فى أمن واستقرار".

وتحتفل وزارة الداخلية خلال هذا العام بعيد الشرطة الـ 68، حيث أطلقت الوزارة شعارا جديدًا للاحتفال بالذكرى وتنظم الوزارة احتفالية ضخمة في مقر أكاديمية الشرطة بهذه المناسبة، لتكريم أسر الشهداء والمميزين في مجال العمل الشرطي بحضور الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة.