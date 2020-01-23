نقلت قناة "​روسيا اليوم​" عن مسؤول كبير في ​الأمم المتحدة​، تأكيده أن "​العنف​ والنهب في ​بيروت​ يبدوان كمناورة سياسية لتقويض السلم الأهلي في ​لبنان​". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بالأمم المتحدة: العنف والنهب ببيروت يبدوان كمناورة سياسية لتقويض السلم الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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