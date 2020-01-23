محفوظ: المساعدات الخليجية للبنان اصبحت مرهونة بالقرار الاميركي

لفت رئيس ​المجلس الوطني للاعلام​ المرئي والمسموع ​عبد الهادي محفوظ​، في حديث تلفزيوني، الى ان "الخطأ الكبير الذي ارتكبه رئيس ​الحكومة​ حسان دياب هو عدم تمثيل اهالي عكار، واهالي البقاع الاوسط في سعدنايل وتعلبايا، وغيرهم من المناطق، في هذه الحكومة، وهذا الامر يعزز من الحنين الكبير للرئيس الاقوى في الطائف، الا وهو رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​، ومن الصعب جداً ان تأخذ هذه الحكومة ثقة الشارع"، مشيراً الى ان "الجهات التي تقوم بالحراك السلمي تبدي الاستعداد الكامل لإعطاء دياب الفرصة، اما ما يسمى قوى 14 آذار فهم لا يريدون اعطاء دياب الفرصة، ولكن النائب السابق ​وليد جنبلاط​ بحسب ما نرى فهو يعطي الفرصة لأنه ينظر جيداً الى المتغيرات على صعيد المنطقة"، مشدداً على ان "الاميركي لا يريد حكومة فساد ويتوجه ل​حزب الله​ بهذا الامر، والكل يعلم مدى بُعد حزب الله عن ​الفساد​، ولكن الاميركي يريد من خلال هذه التصريحات، ان يبتعد حزب الله وان يتنازل عن بعض النقاط الاساسية ولعل ابرزها ملف ​النفط والغاز​"، معتبراً ان "المساعدات الخليجية اصبحت مرهونة للقرار الاميركي، لذلك الكل ينظر الى الحكومة وكيف ستسير هذه الحكومة وماذا ستفعل".