الخليل للحكومة الجديدة :نريدكم أن تنجحوا

بارك النائب ​أنور الخليل​ لرئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ بـ"مناسبة صدرور جميع المراسيم ذات الصلة التي تعطيه والوزراء صفة ​الحكومة​ القائمة والمسؤولة لتسيير أمور ​الدولة​، على أن تحصل على ثقة ​مجلس النواب​ لإرساء الشرعية النهائية"، معتبراً انه "في حال نجاح دياب بمهامه فسيرى اللبنانيين بمن فيهم المنتفضين الحقيقيين يهرعون للصعود معه في قطار النجاح، واما اذا لا، وحصل الفشل وتم الخضوع لشروط ​المحاصصة​ والمحاصصين، وجشع الذين خرّبوا مالية الدولة ونهبوها، ولايزال جشع بعضهم قائماً، فسيذهب عنه حتى الذين أيّدوه ودعموه للوصول الى كرسي الحكم"، متمنياً ان "يحسن فترة إقامته ليترك لنفسه وللوطن وللتاريخ إرثاً عطراً يفخر به ​اللبنانيون​ وكل من دعى وسعى له بالوصول وبالنجاح."

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