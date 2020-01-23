اشار رئيس رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "يثق بتكامل وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​، ورئيس ​مجلس القضاء الاعلى​ ​سهيل عبود​ للوصول إلى قضاء عادل، فلدينا أكثرية ممتازة ولكن لدينا أقلية ​مريضة​، وهم جبناء مفترون يعتقدون أنفسهم أنصاف آلهة يظلمون الناس ولا يجرؤن على تبرئة البريء".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: لدينا أكثرية ممتازة وأقلية مريضة تظلم الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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