تسلم وتسليم بوزارة الإتصالات بين محمد شقير والوزير طلال حواط

جرى تسلم وتسليم في ​وزارة الإتصالات​ بين الوزير السابق ​محمد شقير​ والوزير ​طلال حواط​.

وقد شكر شقير جميع العاملين في الوزارة كما شكر "رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​سعد الحريري​ على الثقة الكبيرة التي منحني إياها".

وأعلن حواط أنه أجرى لقاءاً أمس مع شقير لمناقشة وضع وزارة الإتصالات، واعداً بـ"أقسى درجات الشفافية وإطلاع الناس بكل صغيرة وكبيرة في الوزارة". واعتبر أن العمل الجماعي هو الذي سيطغى على الوزارة وموظفيها، مشيراً إلى أن الملفات الموجودة في وزارة الإتصالات هي قيد الدرس ، وأن وزارة الإتصلالت بابها مفتوح من دون استئذان للجميع، مؤكداً أنه سيأخذ بعين الإعتبار لأي فكر بنَّاء من أي طرف كان.

وأوضح أنه "ليس لديه أية وسيلة على ​مواقع التواصل الإجتماعي​"، واعدا "بالنجاح لأن لا خيار غير النجاح"، طالبا من الشعب "إعطاءه الفرصة والمحاسبة لاحقاً، متشكراً ​اللقاء التشاوري​ على اختياره مؤكداً أنه ليس منتمياً لأي طرف، مؤكداً أنه وزير كل ​لبنان​.