معوض: يجب الفصل بين الثورة على الفساد وتدمير المؤسسات

اعتبر رئيس "​حركة الاستقلال​" النائب ​ميشال معوض​ في بيان له ان "ما حصل ويحصل في ​وسط بيروت​ تخطى إطار ​الثورة​ المواطنية باعتراف أكثرية أهل الثورة التي أيّدناها منذ اليوم الأول ودعمنا مطالبها وتبنيناها في مواقفنا وحتى في تسميتنا ل​رئاسة الحكومة​"، مؤكدا ان "الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة بأجندة عبثية واضحة، كما الاعتداء المتكرر على ​الجيش​ و​القوى الأمنية​ أسرع طريق الى الفوضى والفتنة وتحلل ​الدولة​، ما يستوجب أولاً إعادة نظر من أهل الثورة ببعض الأداء الخاطئ لتصويب الأهداف والفصل بين الثورة على ​السلطة​ والقوى السياسية و​الفساد​ وبين تدمير المؤسسات، ولتنقية الصفوف من المندسين الذين يهدفون إلى تشويه صورة الثورة، كما يستوجب من القوى الأمنية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان ​السلامة العامة​ وتأمين الاستقرار والحفاظ على المؤسسات والممتلكات بموازاة حماية الحريات العامة والحق في التعبير والتظاهر السلميين لجميع اللبنانيين والابتعاد عن استعمال ​العنف​ المفرط، من أجل تخطي المرحلة الصعبة والدقيقة التي يمرّ بها وطننا".

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