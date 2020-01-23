لميا يمين: سأعمل للحد من البطالة التي آلمت الشباب اللبنانيٍٍ

أعلنت وزيرة العمل ​لميا يمين​ أنها ستعمل جاهدةً للحد من نسبة ​البطالة​ التي يعاني منها ​الشباب اللبناني​ بشدة. وفي تصريح لها على وسائل التواصل الإجتماعي، أشارت يمين إلى أنها ستعمل "بكل حزم كوزيرة العمل في ​الحكومة الجديدة​ على التخفيف من نسبة البطالة التي آلمت الشباب اللبناني كثيراً".

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